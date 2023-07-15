Как бороться с галловой тлей, рассказали специалисты

Галловая или смородиновая тля – один из самых "постоянных" вредителей тюменских садов.

Часто на посадках смородины и крыжовника летом можно наблюдать скрученные листья, покрытые некрасивыми сморщенными "бородавками" бледно зеленого, красного или бурого цвета. Это, утверждают специалисты Россельхозцентра, последствия вредительства галловой тли.

Вредитель наиболее опасен для красной и белой, реже — черной смородины, йошты и крыжовника. Именно эти кусты насекомые выбирают в качестве объекта питания и размножения.

Рекомендуют бороться с вредителем комплексно. Во-первых, боремся с причиной и последствием - уничтожаем тлю поразившую листья, срываем пораженные листья и утилизируем.

Во-вторых, лучший способ борьбы - это не допустить тлю на растения и не дать ей развиться. Ранней весной, когда еще почки не раскрылись – обработать куст горячей водой, примерно 70 градусов. Это уничтожит яйцекладки вредителя. Метод будет эффективен, если у вас в прошлом году было немного тли. Также ранней весной можно опрыскать кусты смородины 5% раствором мочевины. Такая обработка помогает так же уничтожить кладки яиц зимующих насекомых.

В-третьих, в течение лета своевременно удалять сорную растительность - источник распространения тли. Своевременно уничтожать муравьиные гнезда. Не секрет, что муравьи являются распространителями и защитниками тли. Они охраняют тлю от нападения на нее полезных насекомых: наездников, божьих коровок, журчалок и уховерток.

В-четвертых, проводить искореняющую инсектицидную осеннюю обработку и утилизацию пораженных листьев. Она помогает уничтожить не только галловую тлю, но и спасет растения других от вредных насекомых, сообщает Тюменская область.