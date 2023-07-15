Почему трудоголизм связан с алкоголизмом, рассказала тюменский психолог

По словам тюменского психолога Игоря Деменкова, ученые относят чрезмерную любовь к работе к разновидностям человеческих зависимостей.

"Есть такая наука аддиктология. Она изучает все виды физических и психических зависимостей и методы борьбы с ними. Согласно ей трудоголизм стоит в одном ряду с алкоголизмом, наркоманией, игроманией и чрезмерным увлечением спорта. Это связано с тем, что любая зависимость с похожими признаками. Допустим, человек играет в компьютерные игры постоянно, и это становится его образом жизни. Он не хочет решать проблемы, которые происходят во внешнем мире и брать на себя ответственность, заниматься собой, участвовать в жизни близких. То же касается зависимости от работы", – подчеркивает специалист.

Он добавил, что многие еще и не разделяют трудоголизм от трудолюбия и считают, что это одно и то же. Однако разница в этих понятиях все же есть, сообщает АиФ-Тюмень.

"Если сравнить поколение наших бабушек и дедушек, то там, действительно, было больше трудолюбия. Тогда люди умели не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. И самое главное, они осознано любили то, что делают и не зацикливались на этом. Именно поэтому очень важно разделять эти два понятия.", – добавляет эксперт.