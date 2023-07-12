Абитуриенты-спортсмены могут поступить в вуз или колледж на целевое обучение

Выпускники девятых и одиннадцатых классов Тюменской области , имеющие успехи в спорте, могут поступить в учебное заведение вне основного конкурса.

Модель регионально-целевой подготовки специалистов в области физической культуры и спорта существует более 10 лет: для сохранения спортивного резерва и привлечения специалистов в муниципалитеты осуществлялся целевой набор выпускников в Институт физической культуры ТюмГУ после 11 класса. Сейчас им предлагается 5 бюджетных мест, помимо основного набора. В 2021 году при поддержке губернатора Моора эта программа претерпела кардинальные изменения, благодаря чему мест для обучения по целевому набору стало больше и в колледжах.

Как и в прошлом году, впервые получить среднее профессиональное образование на бесплатной основе смогут 50 выпускников 9 и 11 классов. Это члены спортивных сборных команд Тюменской области или РФ по базовым видам спорта, утвержденным для Тюменской области приказом Министерства спорта Российской Федерации, или игровым видам спорта и (или) победители официальных региональных спортивных соревнований, призеры официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований по приоритетным видам спорта в Тюменской области. Им предлагается по 25 мест по направлению "Физическая культура".

Прием абитуриентов осуществляет Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Целевой набор ведется совместно с ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд". Чтобы оказаться в числе студентов колледжа, спортсменам необходимо пройти вступительные испытания. Также будет учитываться средний балл аттестата. А по окончании обучения специалист должен 3 года отработать в муниципальных и государственных учреждениях и организациях по профилю физкультурно-спортивной деятельности.

Подробнее с условиями и требованиями целевого набора можно ознакомиться здесь.