В Тобольском районе приведут в порядок захоронения фронтовиков

Сорок захоронений участников Великой Отечественной войны в селах Тобольского района облагородят представители Региональной общественной организации воспитательно-патриотической деятельности "Молодежь-Инициатива-Развитие". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Память хранят живые".

Проект по работе с заброшенными захоронениями участников Великой Отечественной войны на территории Тобольского района реализуется с 2013 года. За это время в порядок привели 90 захоронений, около 30 памятников заменили на новые.

В 2023 году по итогам конкурса Фонда президентских грантов общественная организация "МИР" получила поддержку на дальнейшее развитие проекта "Память хранят живые".

"Обновим семь надгробий на очень старых заброшенных захоронениях в селах Байкалово, Булашово и Дегтярево. Еще 33 захоронения мы облагородим – уберем сухой мусор, покрасим могилы, установим отличительные таблички о том, что здесь похоронен участник Великой Отечественной войны. Информацию о них нам помогает искать общественность, Совет ветеранов. У нас есть традиция – по окончании работ почтить память ветеранов минутой молчания, возложить цветы, – рассказал председатель РОО ВПД "МИР" Константин Симанов.

Реализация проекта начнется в июле 2023 года и продолжится до ноября. Информация о мероприятиях будет публиковаться на портале DOBRO.RU, присоединиться к работам могут все желающие.