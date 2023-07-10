Тюменцев снова ждут "На газоне"

Фестиваль "На газоне" 15 июля в 15:00 начинается в экопарке "Затюменский". В этом году региональный центр "Семья" любителей активного отдыха и увлекательного времяпрепровождения собирает уже в пятый раз.

Гостей праздника ждет обширная программа, по словам организаторов, он будет интереснее, чем предыдущие, посвящен советскому детству и называется "Прекрасное далёко":

Советское детство — это отдельная эпоха детских воспоминаний с дворовыми играми, с привкусом газировки из сифона, бутербродов с сахаром. Мы подготовили для гостей фестиваля множество тематических локаций. В каждой из них представлено прошлое и современная интерпретация, например, дворовые игры и современный гига-инвентарь, настольные игры шашки, шахматы и киберспорт, фотозоны в современном стиле и с советскими игрушками и многое другое. Тематика фестиваля будет близка тем, для кого детство стало воспоминанием и интересна тем, кто знает о том времени только с рассказов родителей.

Помимо интерактивных площадок, гостям обещают творческие и кулинарные мастер-классы, увлекательные квесты, шоу-программа, а также семейные соревнования по спортивному ориентированию за главный приз фестиваля – гриль-барбекю. Вход свободный.