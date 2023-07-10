Коллеги из Иркутской области посетили тюменский центр "Семья"

Специалисты социальной сферы Иркутской области приехали в тюменский региональный центр "Семья" для обмена опытом. В составе делегации - министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, его заместитель Светлана Иевлева и директор учебно-методического центра развития социального обслуживания Иркутской области Светлана Клецкина.

"В центре "Семья" действительно много передовых технологий и методик, которые можно внедрять в разных субъектах, в том числе и в Иркутской области. Я уверен, что по возвращению в Иркутск мы поделимся опытом наших тюменских коллег и возьмем себе на вооружение их эффективные практики", – рассказал министр Иркутской области Владимир Родионов.

Специалисты центра "Семья" рассказали гостям о том, какие меры социальной поддержки семей с детьми оказываются в регионе и представили лучшие практики в сфере социального обслуживания населения. Членов делегации познакомили с разными направлениями работы центра: деятельность ресурсного центра по поддержке социально ориентированных НКО, реализация проекта "Точка опоры" (бесплатная помощь родителям по вопросам воспитания детей), работа службы экстренного реагирования и многие другие.

По материалам РСРСН "Семья" (г. Тюмень).