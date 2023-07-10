Тюменские поля засеяны семенами высшей категории

По данным пресс-службы Россельхозцентра, к семенам высших категорий относится 13,5 %, с 1 по 4 репродукцию 80,4 %.

Всего тюменские сельхозтоваропроизводители высеяли более 200 тыс.тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, это на 5 тыс.тонн больше, чем в прошлом году. Самой востребованной культурой у предприятий остается яровая пшеница - 119,9 тыс.тонн высеянных семян, ячмень - 36 тыс.тонн, овес - 25,7 тыс.тонн и горох - 20 тыс.тонн.

"Среди сортов яровой пшеницы, самым популярным был сорт Икар, более 50 тыс.тонн высеянных семян, это 42 % от общего объема сева культуры. Лидером среди ячменя стал сорт Абалак - 1,8 тыс.тонн (49 %), у овса сорт Отрада - 10,4 тыс.тонн семян (40 %). Данные сорта относятся к отечественной селекции и принадлежат тюменским селекционерам", - отмечено в сообщении Россельхозцентра.

Зернобобовых культур высеяно 20,3 тыс. тонн семян. В области возделывают на полях горох, вику, кормовые бобы. На долю гороха приходится – 20,2 тыс. тонн семян. Предпочтение отдано таким сортам как Саламанка (9,5 тыс. тонн семян), Кумир (4,2 тыс. тонн), Томас (2,1 тыс. тонн). К иностранной селекции относится 54,5 %.

Многолетние травы засеяны в объеме 136 тонн семян, согласно лабораторной проверке – 95 % кондиционные. На долю злаковых приходится 17 %, бобовых – 83 %, сообщает "Тюменская линия".