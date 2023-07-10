В чем кроется причина трудоголизма, рассказал тюменский психолог

По мнению тюменского психолога Игоря Деменкова, желание провести значительную часть жизни на работе – не что иное, как бегство от реальности. Такие люди не могут ни думать, ни говорить ни о чем другом, кроме работы.

"Трудоголики боятся остаться один на один со своими мыслями и проблемами, которые происходят в реальной жизни. Часто они ставят свои желания и потребности семьи, родственников, друзей на второй план", – говорит психолог.

По словам специалиста, трудоголики часто ведут себя независимо, говоря, что им никто не нужен, кроме работы и отмечая, что только она способна их мотивировать. На самом деле, причина таких действий кроется в эмоциональном состоянии, сообщает Мегатюмень.