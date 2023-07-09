Вторая смена "Отрядов мэра" стартует в Тюмени

В Тюмени на следующей неделе пройдет вторая смена "Отрядов мэра". Она самая короткая — с 10 по 14 июля. Зато на втором месте по численности — на работу выйдут 1 тыс. 450 подростков от 14 до 17 лет (больше было только в первой смене — 1 тыс. 550).

Трудовой день составит по три часа. За смену предусмотрена зарплата 2 320,29 руб. В целом за четыре смены "Отрядов мэра" будет трудоустроено 4 тыс. 700 подростков.

Онлайн-записи уже прошли, однако ребята могут заявиться в резерв по почте rezerv_om@mail.ru. Им предложат работу, если по каким-либо причинам появятся свободные места, сообщает "Вслух.ру".

"За четверть века "Отряды мэра" стали настоящим брендом нашего города, - ранее отмечал глава Тюмени Руслан Кухарук. - Ребята своим трудом делали и делают прекрасной и красивой Тюмень. И главное - они гордятся результатами своего труда. Для многих юных тюменцев участие в проекте стало не просто первым трудовым опытом, но и первой профессиональной пробой, в дальнейшем определившей их будущую специальность. Сотни предприятий поддерживают проект и выделяют рабочие места".