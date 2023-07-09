Сколько воды нужно пить, объяснила тюменский диетолог

Внутри каждого человека в зависимости от возраста и комплекции содержится от 60 до 70% воды. У детей количество воды в организме всегда больше. В жировой ткани воды очень мало, так что процентное содержание воды в организме худых людей больше.

Относительно объема воды, который должен потребляться человеком в течение дня, существует множество мифов. Есть расхожее утверждение, что нужно выпивать 2 литра чистой воды в сутки. На самом деле, это не так, почему – помогла разобраться врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева.

– Существует правило, по которому определяется суммарная потребность жидкости: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. То есть получается, если человек весит 60 килограммов, то 1,8 литра – необходимое количество жидкости, которое ему нужно для адекватного существования в обычном физическом режиме. Важно подчеркнуть, что речь идет не об воде как таковой, а о суммарном количестве жидкости, которая содержится в блюдах, напитках, фруктах.

Чистая вода должна составлять 50-60% всей употребляемой жидкости, – объяснила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" эксперт.

Если физическая активность высокая, то потребность в воде увеличивается (до литра в день) в зависимости от нагрузки. Жаркая погода также может повлиять на изменение питьевого режима.