Еще не поздно высадить огурцы, сообщила агроном

В конце июня на юге Тюменской области холод ударил по огурцам. После заморозков многие остались без урожая. Тюменский агроном, доктор сельхознаук ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева отмечает, что выход есть – снова посадить семена.

"Можно купить ультраскороспелые сорта. Правда, нужно внимательно посмотреть, для каких мест предназначена их высадка – либо для открытого грунта, либо для пленочных укрытий, либо для парников", – отмечает Людмила Васильевна.

Если подобрать правильный способ посадки, то вероятность снять урожай повышается. К примеру, огурцы могут созреть за 40 дней. Если уже сейчас высадить семена, в августе можно собирать урожай. Хватить и поесть, и сделать заготовки на зиму, сообщает "АиФ-Тюмень".