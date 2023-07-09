Выставку кварцев коллекционера Бориса Зоммера могут посетить тюменцы

Выставка "Самоцветы мира" открылась в музее "Городская дума" в Тюмени. На ней представлено уникальное частное собрание минеральных камней выдающегося тюменского коллекционера Бориса Зоммера, сообщила методист по музейно-образовательной деятельности Анастасия Гореванова.
"Для выставки коллекционер отобрал образцы кварца из России, Индии, Бразилии, Китая, Марокко и других стран", — отметила она.
В прошлом Борис Зоммер — инженер-геофизик. Первым в его коллекции стал образец барита, который ему подарили во время деловой поездки в США. После этого Зоммер начал ездить по всему миру в поисках минералов. Сейчас коллекция состоит более, чем из 1 тыс. предметов и включает образцы минералов и горных пород из разных уголков планеты.
Выставка в музее "Городская дума" открыта до 14 января 2024 года. Стоимость билета — 200 рублей, доступно по Пушкинской карте, сообщает "Тюменская линия".
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