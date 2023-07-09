Сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия для детей в игровой форме

Игровые программы, акции дорожной безопасности с детьми проводятся в пришкольных и загородных лагерях Тюменской области.

Более трехсот ребят из пришкольных лагерей уже побывали на экскурсиях в Управлении Госавтоинспекции Тюменской области в рамках марафона #ЛетоПоПДД.

Автоинспекторы проводят практическое занятие по безопасности на самокате на импровизированном перекрестке, демонстрируют выставку ретро-автомобилей ГАИ, а также показывают школьникам действующий патрульный автомобиль ДПС, приборы, которые помогают автоинспекторам задерживать нарушителей.

В Госавтоинспекции надеются, что благодаря массовым урокам дорожной безопасности дети не забудут за лето ПДД и опасные ситуации, в которые ребенок может попасть на дороге.

В этом году в Тюменской области число ДТП с участием детей значительно выросло, два ребенка погибли, более 400 детей ранены, сообщили в ГИБДД Тюменской области.