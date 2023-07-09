Тюменские общественники отправятся молодежный форум в Санкт-Петербурге

С 8 по 11 сентября в Санкт-Петербурге состоится форум социального призвания. Принять участие могут активисты от 18 до 35 лет. Подать заявку необходимо до 25 июля на платформе "Росмолодежь. События".

Форум соберет 750 социологов, работников служб занятости, журналистов, студентов, добровольцев и представителей НКО. Участников ждут лекции, мастер-классы, практикумы и грантовый конкурс от Росмолодежи.

В этом году главная тема события — сформировать образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли. Для молодых специалистов пройдут четыре образовательные площадки. На треке "Эффективная занятость" активисты узнают, как изменения в системе рынка труда взаимосвязаны с государственной и молодежной занятостью. На площадке "Жизнь без границ" участники познакомятся с проектами по развитию здоровья и ухода за собой, сообщает "КП-Тюмень".

Также на событии пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Максимальный размер финансовой поддержки — 1 000 000 рублей.