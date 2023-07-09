Ишимцы погадают на ромашке на семейное счастье

8 июля в Ишиме стартует акция "Ромашка семейного счастья" в библиотеке "ИнтеллектЦентр". Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

"Семья для человека – это островок безопасности, понимания, душевного тепла и спокойствия. В нашу библиотеку читатели приходят семьями, особенно летом. Мы придумали такое событие, в котором найдется интересное дело для каждого. И взрослые, и дети, проявят свои творческие способности", - отмечает ведущий библиотекарь Наталья Станичникова.

На празднике расскажут об истории и традициях Дня семьи, любви и верности, символике даты. Объяснят, почему именно православные святые Петр и Феврония Муромские считаются покровителями семьи и брака.

Гостям предложат собрать ромашку семейного счастья, ответить на вопросы викторины и выполнить ряд тематических заданий. Акция завершится гаданием на ромашке. Каждая семья сорвет лепесток с пожеланием и предсказанием, сообщила "Тюменская линия".