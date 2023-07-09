В ОКБ №1 провели гибридную операцию и спасли ногу пациенту

В тюменскую областную клиническую больницу №1 доставили пациента в критическом состоянии из Голышмановского района.68-летний мужчина страдал мультифокальным атеросклерозом. Он испытывал невыносимую боль в ногах. Мужчине грозила ампутация правой ноги на уровне бедра из-за закупорки подвздошной бедренной артерии и артерии голени.

Чтобы спасти ногу и жизнь пожилому пациенту, была назначена гибридная операция. "Эта методика сочетает в себе классический хирургический подход и рентгенэндоваскулярный. В одной из ветвей брюшной аорты (в подвздошную артерию) мы установили стент и тут же провели операцию по восстановлению проходимости кровотока в сосудах нижней конечности", — рассказала сердечно- сосудистый хирург ОКБ №1 Лусине Арутюнян.

После операции пациент почувствовал улучшение. Он понемногу стал самостоятельно передвигаться, уже без болевого синдрома.

Еще недавно 80 % пациентов с критической ишемией были вынуждены соглашаться на ампутацию, а для более 20 % все заканчивалось летальным исходом от сопутствующих недугов. Сегодня в некоторых случаях разработанные гибридные вмешательства остаются единственно возможными и относительно безопасными и высокоэффективными, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1.