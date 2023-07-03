Евгений Заболотный вручил сотрудникам ГИБДД грамоту и благодарности Тюменской гордумы

Лучшие сотрудники ГИБДД отмечены поощрениями Тюменской городской думы на торжественном построении состава управления ГИБДД по Тюменской области состоялось в день профессионального праздника.

Председатель городской думы Евгений Заболотный отметил, что во время создания Госавтоинспекции в июле 1936 года участники движения – пешеход и водитель – по-разному представляли преимущества на дорогах и правила поведения. "Если на наших трассах уже 87 лет обеспечивается порядок и дисциплина, значит все задачи составом Госавтоинспекции преодолеваются. Жители, безусловно, благодарны вам за ежедневную работу, - обратился к присутствующим Евгений Заболотный. – В истории ведомства было несколько периодов. Ветераны использовали свисток и жезл, а современное поколение – новейшую технику, которой нужно владеть в совершенстве. Все поколения сотрудников службы достойно справлялись с обязанностями".

Евгений Заболотный пожелал успехов, вручил Почетную грамоту и благодарности Тюменской городской думы.