Моор поздравил автоинспекторов с Днем ГИБДД

Более 1 250 сотрудников Госавтоинспекции несут службу на дорогах Тюменской области, 3 июля сотрудники и ветераны ГИБДД отмечают профессиональный праздник.

"Высокий уровень автомобилизации, а значит и рост интенсивности трафика, увеличение скорости передвижения, расширение сети дорог и обновление транспортной инфраструктуры требуют от вас большего внимания и усилий для эффективного выполнения всех задач. Активное использование современных технологий и средств профилактики ДТП, развитие интеллектуальной транспортной системы региона, наша совместная работа по выявлению и ликвидации опасных аварийных участков, позволяют контролировать ситуацию на дорогах", отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём поздравлении.

253 автопатруля ДПС обеспечивают дорожную безопасность на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах. В составе автопатрулей несут службу 12 девушек-автоинспекторов в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Казанском, Уватском и и Омутинском районах.