Как повысить свою самооценку, рассказали тюменцам

Специалисты Тюменского регионального центра "Семья" подготовили рекомендации, которые помогут поверить в себя и улучшить жизнь, карьеру.

Во-первых, стоит заменить слово "самооценка" на "самоощущение". И это не просто так. Дело в том, что каждый момент выбора, вопроса или сложной ситуации важнее ориентироваться на себя, независимо от внешнего мира, независимо от друзей, родителей, детей, мужа, жены. Не сравнивайте себя с кем-то еще.

Запишите все свои положительные качества и успехи и почаще дописывайте этот список. Свои лучшие черты, способности, таланты и достижения нужно замечать.

Никогда не оправдывайтесь, но умейте признавать ошибку. Будьте реалистом в ожиданиях, но не принижайте свои достоинства.

Не допускайте негативных мыслей. Благодарите мир за то, что у вас есть.

Подружитесь со своим внутренним критиком. Относитесь к ошибкам, как к урокам, сообщает "Тюменская область сегодня".