Танцевальный мастер-класс состоится в "Космосе"

31 июля в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет мастер-класс по современной танцевальной технике. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.
На мастер-классе тюменцев познакомят с танцевальной техникой Release (Релиз). Главный принцип — одновременное расслабление и напряжение определенных групп мышц. Так, тюменцы научатся понимать свое тело и его возможности. Техника подходит как для начинающих, так и для танцоров с опытом.
— Мастер-класс проводится в преддверии старта танцевальной лаборатории, которая продлится август и сентябрь. На основе этой техники будет создаваться хореографический спектакль в рамках проекта. Техника кажется простой, но именно с такими элементами удобно работать, когда у исполнителей разный опыт, — поделилась Ирина Плесовских, педагог по современному танцу в разговоре с корреспондентом Мегатюмени.
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