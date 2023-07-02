Танцевальный мастер-класс состоится в "Космосе"

31 июля в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет мастер-класс по современной танцевальной технике. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

На мастер-классе тюменцев познакомят с танцевальной техникой Release (Релиз). Главный принцип — одновременное расслабление и напряжение определенных групп мышц. Так, тюменцы научатся понимать свое тело и его возможности. Техника подходит как для начинающих, так и для танцоров с опытом.

— Мастер-класс проводится в преддверии старта танцевальной лаборатории, которая продлится август и сентябрь. На основе этой техники будет создаваться хореографический спектакль в рамках проекта. Техника кажется простой, но именно с такими элементами удобно работать, когда у исполнителей разный опыт, — поделилась Ирина Плесовских, педагог по современному танцу в разговоре с корреспондентом Мегатюмени.