В Тюмени пройдет фестиваль "Проводник"

Дизайнеры из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы и Нижнего Тагила примут участие модном показе на путеводном фестивале "Проводник" в областной столице 12 августа, рассказала организатор направления моды Анна Воронова.

"Большой фестиваль будет проводиться в депо при железнодорожном вокзале Тюмени. Ранее наше тюменское агенство развития креативных индустрий выиграло конкурс "Ночь заводов". Проект стал одним из 18 победителей из 16 регионов", — добавила она.

Подать заявку на участие в показе создатели одежды могут в сообществе "Неделя моды. Сибирь" во ВКонтакте.

На фестивале организуют ярмарку, где выставят сувениры и еду. В дворике в советской стилистике проведут квартирник. Выставку картин и площадку для экшн-спорта объединит локация "Арт и спорт". Зона "Мода и театр" познакомит горожан с перформансами, арт-объектами, сообщает "Тюменская линия".