Тюменский ролик о безопасном поведении в водоемах появился в интернете

Анимированный ролик "Соблюдай правила безопасного поведения в воде, чтобы уберечь себя от опасности" вышел в сети. Авторы рассказывают об основных правилах поведения в воде. В отдельном блоке затрагивают тему поведения в опасных ситуациях.

— В Тюмень снова пришла жара. И родители вместе с детьми будут проводить время на свежем воздухе: отправятся на базы отдыха, где есть открытые водоемы. Чтобы времяпрепровождение прошло приятно и без чрезвычайных ситуаций, стоит помнить о нескольких правилах, о которых мы рассказали в нашем ролике, — пояснила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Видео размещено в закрепленной записи в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает КП-Тюмень.