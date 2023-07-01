Всероссийский молодежный IT-форум пройдет в конце августа

С 23 по 27 августа в Ростовской области пройдет форум IT-технологий "Фича". Желающие от 18 до 35 лет могут подать заявку до 9 июля на платформе "Росмолодежь. События".
На форуме соберутся молодые программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI специалисты, маркетологи и психологи. Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в компании-партнеры и по достопримечательностям Таганрога.
Главная тема года — создать новые цифровые решения для укрепления технологического суверенитета страны. Молодые специалисты посетят образовательную программу по одному из шести треков.
На форуме пройдет и грантовый конкурс от Росмолодежи. Необходимо отправить проект в одном из 18 направлений до 18 августа. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 000 000 рублей.
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