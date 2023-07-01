Тюменцам дали советы, как уберечь себя во время ремонта

Неприятностей можно избежать, если позаботиться о собственной безопасности во время ремонта. Вот несколько советов:

1. До начала строительных и ремонтных работ изучите инструкции по эксплуатации приборов и проверьте исправность инструментов, насколько крепко "сидят" на рукоятках топоры и молотки.

2. Запаситесь средствами индивидуальной защиты, страховочными ремнями и тросами. Убедитесь в том, что обувь была прочная, а одежда удобная, но не слишком свободная.

3. При ремонте квартиры, замене кровли дачного домика пользуйтесь раздвижными лестницами и стремянками, у которых площадь опоры больше, а вероятность опрокидывания меньше. Подниматься на чердак или крышу садовой постройки нужно только со страховочным поясом и только по неподвижно закрепленной лестнице.

4. Не спрыгивайте с последних ступеней лестницы. Излишняя торопливость может обернуться переломом пяточной кости, особенно для пожилых людей с остеопорозом. Порой достаточно неудачного прыжка с высоты в полметра, чтобы редкая, но тяжелая и опасная травма надолго лишила пострадавшего возможности нормально двигаться, сообщает КП-Тюмень.

- Из-за скудного кровоснабжения пяточная кость срастается очень медленно. В лучшем случае полноценно наступать на стопу можно будет через три-пять месяцев, - предупреждает Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2 . - Резкая боль и отек в области пятки, гематома на лодыжке, визуальная деформация конечности, неспособность опираться на поврежденную ногу – поводы для незамедлительного обращения в травмпункт.