Михаил Логинов стал Почетным гражданином Тюменской области

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Звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено начальнику Тюменского президентского кадетского училища генерал-лейтенанту Михаилу Логинову, решение принято на заседании Тюменской облдумы 29 июня.

Почетного звания Логинов удостоен за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Логинов с 2013 года является руководителем Тюменского президентского кадетского училища, за эти годы из стен образовательного учреждения выпущено 785 юношей, большинство из них продолжили обучение в высших учебных заведениях Минобороны, силовых структур и гражданских вузах.