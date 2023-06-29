В администрации Тюмени оценили работу местных ТОСов

15:00 29 июня 2023
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Работу городских органов территориального общественного самоуправления за прошлый год обсудили на собрании Палаты представителей органов ТОС Тюмени, сообщили в администрации Тюмени. 

 В Тюмени действуют 58 ТОСов, два из которых появились в 2022 году – Совет ТОС "Соседи" (Ленинский округ) и Совет ТОС "Городище" (Калининский округ). По словам замглавы города Артема Дяченко, они выполняют большую и значимую для города работу.

Все ТОСы активно участвуют в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", поднимают важные вопросы, которые выносятся для обсуждения на портал "Я решаю!". Участвуют в рейтинговых голосованиях и привлекают к этим вопросам внимание горожан, отмечают в гордаминистрации.

"Мы видим, что отклик тюменцев высокий. Это ваша заслуга. Вы служите опорой в вовлечении горожан в голосование по отбору той или иной территории", - подчеркнул  Артем Дяченко, обращаясь к представителям ТОС.

Теги: администрация Тюмени , местное самоуправление
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