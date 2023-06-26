На акции "Молодежь против наркотиков!" в Тюмени горожан старались убедить в том, что жизнь прекрасна

Фото - пресс-служба ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Областной центр профилактики и реабилитации в выходные на Вознесенской набережной провел профилактическую акцию "Молодежь против наркотиков!", по словам руководителя центра Наримана Караисаева, главной идеей акции стало желание показать здоровую альтернативу основным социально опасным явлениям общества и как прекрасна жизнь без вредных привычек, невзгод, недугов и зависимостей.

Акция была приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который ежегодно отмечается 26 июня, участие в мероприятии приняли несколько сотен тюменцев. Желающие могли в консультационном пункте пообщаться с психологом, наркологом, сотрудником прокуратуры и другими специалистами. Помимо этого, любой желающий старше 15 лет мог анонимно пройти экспресс-тестирование и определить свой ВИЧ-статус в мобильной лаборатории "СПИД-центра". Также были устроены интерактивные игры, в интересной неназидательной форме показывающие для молодежи опасности любых необдуманных шагов, которые ставят под угрозу здоровье человека. На протяжении всего мероприятия волонтеры профилактики проводили опрос и консультации, направленные на повышение уровня информированности граждан о последствиях употребления наркотиков.

Весь день на площадке работали "станции", посвященные здоровым и правильным видам активностей: партнерами акции, представленные на широкой набережной, стали спортивные секции и творческие студии, тюменские досуговые центры и общественные движения нашего региона. Здесь же состоялся тематический концерт, где показали свои таланты представители наиболее продвинутых и активных творческих коллективов г. Тюмени. Участников акции радовали вокалисты и танцоры, организаторы развлекали тюменцев конкурсами, викторинами и розыгрышами призов.

Партнерами акции стали: гольф-клуб "Перелада", центр Kangoo_jumps_tyumen, студия джампинг-фитнеса "Nebo", детско-юношеский центр "Вероника", студия современного танца "Планета kids", центр танца "Пико", студия танца Grotesk style, школа танца "АкадеМия", студия танца "Перфоманс" и иные творческие коллективы Тюмени.