Неработающих тюменцев приглашают на уроки по безопасности

Уроки безопасности начнутся в Тюмени во вторник, 27 июня. Они направлены на подготовку неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности.
"Представители департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени проведут занятия по теме "Правила безопасного отдыха на водных объектах" в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне на базе городских библиотек", - сообщают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
Все занятия начинаются в 11:00, график такой:
- 27.06.2023 в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, д. 51/3);
- 28.06.2023 в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, д. 14/1);
- 29.06.2023 в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, д. 1 А).
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