Неработающих тюменцев приглашают на уроки по безопасности

Уроки безопасности начнутся в Тюмени во вторник, 27 июня. Они направлены на подготовку неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности.

"Представители департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени проведут занятия по теме "Правила безопасного отдыха на водных объектах" в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне на базе городских библиотек", - сообщают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Все занятия начинаются в 11:00, график такой:

- 27.06.2023 в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, д. 51/3);

- 28.06.2023 в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, д. 14/1);

- 29.06.2023 в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, д. 1 А).