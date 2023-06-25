Тюменцы примут участие в молодежном образовательном форуме в Астраханской области

С 4 по 8 сентября в Астраханской области пройдет молодежный образовательный форум "БерегА". Событие объединит активистов от 18 до 35 лет. Подать заявку необходимо до 21 июля на платформе "Росмолодежь. События".

Форум объединит 400 участников из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Участников ждут лекции и мастер-классы, работа в командах и интерактивные экскурсии по Астрахани.

Главная тема форума в этом году — занятость городской и сельской молодежи. Активисты смогут посетить один из пяти образовательных треков: "Первые", "Лидеры образования", "Предприниматели", "Рок и роботы" и "Моя первая работа". Кроме того, каждый из участников выберет образ понравившегося персонажа. Те, у кого совпадут герои, объединятся в сообщества и разработают совместные социальные проекты.

Также на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Необходимо отправить проект в одном из 18 направлений. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 000 000 рублей, сообщает Мегатюмень.