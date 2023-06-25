Историю Тюмени XIX века можно узнать с помощью настольной игры

Познакомиться с историей Тюмени XIX века в формате настольно-ролевой игры предлагают горожанам в Тюменской областной научной библиотеке. В основе "Легенд города Т" лежит история тюменских чайных магнатов Колокольниковых с детективным сюжетом, рассказала одна из авторов игры, главный библиограф отдела краеведения Менделеевки Юлия Сидорова.

Персонажами игры стали Мария Дмитриевна Колокольникова, ее дети и внуки. Ее супруг Иван Петрович — неигровой персонаж, он дает задания игрокам. Благодаря потомкам сохранилось много воспоминаний и описаний характеров династии. Для каждого персонажа разработана карточка с небольшой биографией, характером реального человека, интересами и историями.

Игроки берут на себя роли членов семьи, чтобы разобраться, кто мешает вести им семейный бизнес. Участники общаются друг с другом, выведывают тайны и сообща отгадывают загадки. Детективный сюжет игры — вымысел, при этом в него вплетены реальные исторические факты.

Ближайшие игры пройдут в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 8 июля в 14 часов и 21 июля в 15 часов. Стоимость участия для одного человека — 600 рублей, действует Пушкинская карта. Возрастное ограничение 12+, сообщает "Тюменская линия".