Рецептом вкусного хлеба поделились тюменские технологи

Специалисты и студенты кафедры "Технологии продуктов питания" ГАУ Северного Зауралья разрабатывают и патентуют собственные рецептуры. Следуя советам кандидата сельскохозяйственных наук Юлии Летяго и второкурсницы Софии Зубаревой, можно самостоятельно испечь дома вкусный ржано-пшеничный хлеб.

Закваска

Выводить закваску надо при температуре от 22 до 28 °С. Понадобится небольшая емкость – стакан или банка. В процессе обязательно нужно убирать "шапку брожения".

День 1-2 (48 часов)

В банке хорошо перемешать 50 мл воды, 25 г ржаной обдирной муки и 25 г пшеничной цельнозерновой. Положить сверху крышку. Оставить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, на 2 дня.

День 3

В 50 г закваски (остальное выбросить) добавляем 50 г воды и по 25 г ржаной и пшеничной муки. Хорошенько перемешиваем.

Эту же процедуру повторяем на 4 и 5 дни.

– С шестого дня переходите на кормление только пшеничной мукой, – советует Юлия Летяго. – То есть в 50 г закваски добавьте 50 г воды и по 25 г пшеничной муки высшего сорта и пшеничной цельнозерновой. На седьмой день в 25 г закваски добавьте 50 г воды и 50 г пшеничной муки высшего сорта. Можно покормить закваску в таких же пропорциях еще сутки. На девятый день она уже должна пахнуть свежестью пшеницы и красиво пузыриться.

Хранить готовую закваску нужно в холодильнике при температуре 4°С, то есть перевести ее в "спящий режим", дать отдохнуть и перед каждым последующим приготовлением хлеба подкармливать, чтобы оставалась часть для дальнейшего использования. "Чем чаще будем кормить закваску (к примеру, раз в два дня), тем "сильнее" она будет, и хлеб будет получаться намного лучше", – пояснила Юлия Летяго.

Тесто

1. Наливаем в емкость1020 г холодной воды (9-11°С).

2. Добавляем 450 г закваски. При добавлении в холодную воду готовая закваска должна всплыть на поверхность.

3. Добавляем муку: мука ц/з – 150 г, мука в/с – 1350 г.

Дополнительные виды муки Юлия Летяго рекомендует добавлять 10% от веса пшеничной муки.

4. Замешиваем тесто.

Можно использовать тестомес или планетарный миксер на низких оборотах. При замешивании руками постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков, и густота теста нарастала плавно.

5. Даем тесту отстояться при комнатной температуре 30 минут.

Это позволит клейковине полностью напитаться водой.

6. В самом конце замеса добавляем36 г соли и различные ингредиенты (семена, орехи, злаковые и др.).

7. Поскольку тесто мы готовим на закваске, то нужно насыщать его кислородом, то есть растягивать и складывать с периодичностью 30 минут 4-5 раз.

8. Делим получившееся тесто на шесть частей по 500 г и придаем каждой форму шара. Даем постоять 25-30 минут, после чего придаем окончательную форму хлеба, укладываем заготовку верхом вниз в корзинку с натуральной тканью, припыленной мукой, накрываем и убираем в холод (4-6°С) на 10-16 часов. Это нужно для завершения процессов брожения и ферментации.

9. Выпекаем хлеб первые 10 минут – при температуре около 230°С, последующие 20-25 минут – при температуре 160°С и с подачей пара (можно поставить в духовку металлическую форму с водой).

В Инженерно-технологическом институте ГАУ Северного Зауралья есть своя учебная пекарня, где студенты направления подготовки "Продукты питания из растительного сырья" проходят практику во время обучения со 2 курса и продукция поступает в столовые и буфеты учебных корпусов вуза, сообщает АиФ-Тюмень.