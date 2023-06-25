Фестиваль колокольного звона могут посетить тюменцы и гости города

Фестиваль колокольного звона впервые прошел в Гилевской роще на прошлый День города. И его решили сделать традиционным. Гилевская роща - место, где до революции находился колокольный завод Гилевых. 29 июля в роще соберутся вместе сохранившиеся гилевские колокола, которые привезли со всех уголков России.

В рамках праздника будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, увлекательные игры и многое другое. На праздничном концерте выступят фольклорные коллективы города, сообщает Вслух.ру.