Фестиваль колокольного звона могут посетить тюменцы и гости города

Фестиваль колокольного звона впервые прошел в Гилевской роще на прошлый День города. И его решили сделать традиционным. Гилевская роща - место, где до революции находился колокольный завод Гилевых. 29 июля в роще соберутся вместе сохранившиеся гилевские колокола, которые привезли со всех уголков России.
В рамках праздника будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, увлекательные игры и многое другое. На праздничном концерте выступят фольклорные коллективы города, сообщает Вслух.ру.
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