Как ухаживать за астрами, рассказала эксперт

Садовод Нина Щербакова рассказала об особенностях ухода за астрами. Эти цветы часто страдают от фузариоза. Его провоцирует фузариум – особый грибок, что располагается в земле. Если на зараженную почву высадить растения, грибок начнет распространяться, проникая в астры через корни.

Симптомы заболевания – начиная снизу, листья желтеют, затем буреют, на стеблях появляются коричневые пятна. Растения начинают сохнуть, вянуть и погибать. Внизу на стебле имеются розовые пушистые наросты.

Для профилактики при высадке рассады в каждую лунку добавляют по 1 таблетке Глиокладина, затем пролив почвы раствором Фитоспорина 1 -2 раза в месяц, сообщает "Тюменская область сегодня".

При заболевании Черная ножка, когда часть стебля чернеет и истончается, следует применить полив препаратом Триходермин, а при высадке рассады в открытый грунт в каждую лунку положить по 1 таблетке Глиокладина. Кроме этого, 2 раза в месяц опрыскивать и поливать раствором Фитоспорина.