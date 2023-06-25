Тюменские медики научатся приемам самообороны

Тюменских врачей и фельдшеров скорой помощи обучат приемам самообороны в условиях угрозы собственной жизни при выполнении профессиональных обязанностей. Участниками станут 60 молодых специалистов, рассказала руководитель проекта "Спасая себя - помогаю другим", студентка 6 курса Тюменского ГМУ Алена Оленич.

По ее словам, проблема достаточно актуальная в наше время. В пример она привела своего коллегу из Свердловской области - молодого фельдшера, на которого напал пьяный муж пациентки.

Тюменка выиграла на реализацию проекта 187 тыс. рублей в первом сезоне конкурсе "Росмолодежь. Гранты". На эти деньги она наймет юриста, психолога станции скорой медицинской помощи и тренера. Также денежные средства будут направлены на продвижение инициативы.

Молодые специалисты пройдут три курса подготовки. Планируются видеолекции по юридической направленности, интенсивы от психолога, направленные на профилактику профессионального выгорания и конфликтов между врачом и пациентом. В завершение профессиональный тренер обучит участников основам самообороны.



Реализация проекта запланирована на август-сентябрь 2023 года, сообщила "Тюменская линия".