Соревнования по дрон-рейсингу прошли в Тюменском районе

На площадке Точки Роста Переваловской школы прошел ежегодный Открытый межмуниципальный АЭРО-фестиваль управляемых дронов "Drone Racing-2023_#НЕБОСВОД_Cибири", приуроченный к 100-летию Тюменского района.

Третий фестиваль в Тюменском районе собрал 16 пилотов из восьми муниципальных образований.

Проведение таких фестивалей – отличная мотивация для молодых инженеров и пилотов, которые стремятся к карьере в перспективной области. Так, например, ученик 8 класса Переваловской школы Станислав Зеленский увлекается дронами и активно развивает свои навыки. В мае, когда в селе Успенка произошли пожары, Станислав использовал свой дрон для наблюдения за обстановкой в деревне, что обеспечило своевременное информирование людей и предотвращение распространения огня в поселке.

Участники соревновались в одной из двух возрастных категорий, каждая из которых проходила свою трассу, сообщили в Управлении образования администрации Тюменского муниципального района.