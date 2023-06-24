Зарплаты медицинских работников в Тюменской области - на третьем месте в УрФО

Доход специалистов Тюменской области выше среднего по стране и на третьем месте в Уральском федеральном округе — после северных округов.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием в Тюменской области составила 111 тыс. 224 рубля. Выше только в ЯНАО (240 тыс. руб.) и ХМАО (154 тыс. 451 руб.). В Свердловской области им начисляли 98 тыс. 138 руб., в Челябинской — 90 тыс. 16 руб., в Курганской — 77 тыс. 362 руб. Средняя начисленная зарплата по России — 100 тыс. 922 руб.

Средний медицинский персонал в целом по стране получал по 50 тыс. 954 руб. В Тюменской области заработок выше — в среднем 56 тыс. 478 рублей. В УрФО уровень доходов колеблется от 37 тыс. 638 руб. до 121 тыс. 138 рублей в месяц.

Младшие медицинские работники в Тюменской области зарабатывали чуть меньше - 55 тыс. 534 руб. Хотя коллеги по стране - 43 тыс. 923 рублей, сообщает Вслух.ру.