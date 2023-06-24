11 июля откроется запись на мастер-классы по рисованию в Тобольске

Жители Тобольска могут стать участниками бесплатных мастер-классов, которые проведут для них профессиональные художники московской студии. Запись на занятия стартует с 11 июля на сайте drawango-sibur.ru.

- Наши художники уже приезжали в Тобольск в 2017 вместе с творческой площадкой #АРТЛАБ, а также самостоятельно в 2021 и 2022 году, проводили красочные мастер-классы и учили писать картины даже тех, кто думал, что совсем не умеет. Теперь мы обновили программу мастер-классов для всех желающих, новичков и любителей, и для художников. Участие бесплатное, все материалы предоставляются, - рассказала организатор Ольга.

Бесплатные мастер-классы пройдут с 21 по 30 июля при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Есть ограничение — до двух любых занятий для одного гостя, сообщает "Тюменская область сегодня".