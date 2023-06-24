Студенты Тюменского государственного медицинского университета проходят практику в терапевтическом отделении Ярковской больницы

"Ребята очень радуют, - рассказывает заведующая отделением, врач-терапевт Наталья Скомолдинова, - В нашем отделении 50 коек, в том числе есть койки для паллиативных больных.

Студенты учатся всему, начиная с азов сестринского ухода, учатся ставить инъекции, участвуют в уходе и кормлении пациентов, перенимают опыт врачей. Ребята аккуратны, берутся за любую работу. Мы будем очень рады их возвращению уже молодыми врачами в наш коллектив".

В этом году договоры на целевое обучение составили восемь абитуриентов по специализациям лечебного дела и педиатрии, сообщила Альбина Алимова, пресс-секретарь областной больницы № 24.