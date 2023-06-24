Как защитить огородный лук от луковой мухи

Опытная дачница Нина Щербакова рассказала, как спасти лук от луковой мухи.

- Ущерб растениям наносят личинки насекомых. Они вредят не только репчатому луку, насекомому нравятся тюльпаны и лилии. В результате повреждения луковицы цветов сгнивают, что приводит к большим потерям посадочного материала, -говорит она.

Если растения повреждены личинками луковой мухи, перо пожелтеет, потеряет тургор, перестает расти. Если поврежденную луковицу вынуть из земли, то будут признаки гниения и характерный запах гнилости. Внутри луковицы можно обнаружить сами личинки. Когда личинки повредили головку, то луковицу уже не спасти. Дальнейшими действиями нужно уничтожить вредителя, чтобы не дать дальнейшему размножению. В борьбе с луковой мухой основные мероприятия – это профилактика.

Рыхление почвы – поможет отпугнуть вредителя и не дать сделать яйцекладку. Рыхлить нужно междурядья после каждого полива или дождя. Очень удобно применять для этого плоскорез Фокина.

Борьба с луковой мухой должна начинаться на стадии севка – его замачивают для протравки в любом препарате на основе имидаклоприда. Это системные инсектициды с длительным сроком действия. Если севок не был протравлен перед посадкой, то можно обработать сами посадки в период всходов методом полива такими препаратами, как Актара, Алатар, сообщает "Тюменская область сегодня".