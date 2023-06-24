В Тюменской области проводятся рейды детской безопасности

Тюменские инспекторы взяли под особый контроль соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Рейды проходят у детских садов, детских поликлиник, на парковках торговых центров.
С начала 2023 года произошло 57 ДТП с участием юных пассажиров, 1 ребенок погиб, 75 детей ранены. Аварийность с участием детей-пассажиров не снижается.
В этом году автоинспекторы выявили более 5 тысяч нарушений правил перевозки детей. Каждый инспектор не только контролирует, перевозится ребенок правильно или нет, но и объясняет, как правильно пристегнуть ребенка в удерживающем устройстве и разместить автокресло в автомобиле.
Тренинги по безопасности юных пассажиров пройдут в Тюмени 1 июля, на площади стадиона "Геолог", в ходе мероприятия #ТЮМЕНьсГИБДД, которое из-за погодных условий переносится с 24 июня на 1 июля. Начало тренингов и других мастер-классов – в 14 часов, полет вертолета над стадионом – 16 часов.
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