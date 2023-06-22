Акцию против наркотиков проведут в Тюмени в День молодежи

В День молодежи на Вознесенской набережной (площадка у веревочного парка) с 12:30 до 14:30 пройдет акция "Молодежь против наркотиков!", организованная областным центром профилактики и реабилитации.

Гостей мероприятия приглашают погрузиться в атмосферу здоровья. Их ожидают концертно-игровая программа с участием творческих коллективов Тюмени, мастер-класс от гольф-клуба "Перелада", джампинговые тренировки и т урнир по профилактическим настольным играм.

Самые активные участники получат подарки от партнеров и организаторов мероприятия: сертификаты от студии фитнеса "Nebo", клуба "ЛАЗЕР CLUB72", сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.