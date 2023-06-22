Выставку о развитии российских железных дорог откроют в Тюмени

Выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" откроется 24 июня в 19:00 в Музейном комплексе имени Ивана Словцова.

Передвижная стендовая выставка создана научным коллективом Фонда ЕСПО при поддержке ИВИ РАН и экспонируется при поддержке ОАО "РЖД". В 2023 году в октябре исполняется 110 лет, как Транссибирская магистраль прошла через Тюмень. Выставка посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской Империи и создания Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали, рассказывает о роли Императорского Дома Романовых в развитии российских железных дорог.

Посетители смогут ознакомиться с историей железных дорог в России от начала XIX века до наших дней, узнать о роли российских императоров от Александра I до Николая II в организации и стратегии железнодорожного строительства и влиянии протяженности железных дорог на экономическое, социальное, духовное и культурное развитие местности, через которую они прокладывались.

Информация, представленная на стендах, позволит жителям и гостям областной столицы узнать о том, как проходило создание Великого Сибирского пути в Тюмени, как это повлияло на развитие города и освоение природных богатств, о грандиозных инженерных и социальных задачах, стоявших перед Российской империей, и их успешном решении, позволившем в рекордные сроки создать Транссибирскую магистраль – самую длинную железную дорогу в мире, позволяющую проехать поездом без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до Тихого океана и обеспечившую железнодорожные выходы из Европы к тихоокеанским портам и железнодорожным путям в Азию.

Фондом ЕСПО создано более 15 передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории императорской России, и все они находятся на экспонировании в различных регионах страны.