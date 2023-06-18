В Тюмени освятили армянскую церковь

В Тюмени состоялось освящение новой армянской апостольской православной церкви, в память о событии и в ознаменование духовного единения армянского и русского народа почетные гости, в том числе вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, губернатор Тюменской области Александр Моор, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, а также почетный консул Республики Армения в городе Тюмени, Президент регионального Союза армян Абрам Овеян высадили у храма деревья.