В Тюмени освятили армянскую церковь

16:18 18 июня 2023
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В Тюмени состоялось освящение новой армянской апостольской православной церкви, в память о событии и в ознаменование духовного единения армянского и русского народа почетные гости, в том числе вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, губернатор Тюменской области Александр Моор, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, а также почетный консул Республики Армения в городе Тюмени, Президент регионального Союза армян Абрам Овеян высадили у храма деревья. 

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Теги: Александр Моор , Армения , православие , храмы
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