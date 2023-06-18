Как ухаживать за томатами, рассказали тюменцам

15:36 18 июня 2023
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В среднем за один полив кусту томатов нужно до трех литров воды. Периодичность полива – два-три раза в неделю. Если переувлажнить, повысится влажность воздуха, что и может спровоцировать раннее опадение завязей без образования плодов.

Необходимо следить и за температурой в теплице. Томаты теплолюбивы, но если температура в теплице будет превышать 30 Сº, то растения подвергаются сильнейшему стрессу.

Вечером раз в неделю рекомендуется опрыскивать растения препаратом Циркон и Завязь для снятия стресса. Оптимальная температура для томатов: днем +22, ночью + 18.

Достаточно часто падение завязей случается из-за нехватки бора. О его нехватке можно судить по коричневым кончикам чашелистиков. Для подкормок в этом случае можно использовать Маг бор (корневая подкормка) и борную кислоту либо Ультрамаг бор (внекорневая подкормка), сообщила "Тюменская область сегодня".

Теги: садоводы , советы
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