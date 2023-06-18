Безопасности движения грузового транспорта на тюменских дорогах уделяется особое внимание

Тюменские автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями большегрузов, в первую очередь, на федеральных автодорогах. Там вырос трафик грузового движения и аварийность с участием водителей грузовых автомобилей.
В 2023 году с участием грузовиков произошло 102 ДТП, в них погибли 18 человек, 138 человек ранены. Из этих автоаварий почти половина произошла по вине водителей грузовиков.
Автоинспекторы контролируют наличие необходимой документации на грузы, работу тахометров, режим труда и отдыха. Организован надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований организации безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового транспорта.
ДТП с участием легковых автомобилей и большегрузов характеризуются особенно тяжелыми последствиями, вплоть до летальных исходов, сообщает ГИБДД Тюменской области.
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