Тюменцы отправятся на форум "Территория смыслов"

С 26 июля по 8 августа в Солнечногорске пройдет Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов". Стать участниками можно с 14 лет, подав заявку на платформе "Росмолодежь. События".

Форум объединит 2 600 молодых активистов на восьми тематических площадках. Участников ждут мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов и работа в командах.

В этом году форум пройдет в пятый раз. Главная тема — "Делай больше, чем можешь".

• На смене "Мыслить" (регистрация до 25 июня) философы, социологи, ученые и историки предложат идеи для формирования новых норм в российском обществе.

• На треке "Убеждать" журналисты, блогеры и лингвисты попробуют разработать систему современного языка.

• На платформе "Помогать" представители НКО и организаторы социальных проектов изучат вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

• На площадке "Творить" искусствоведы и культурологи выяснят, как решать проблемы влияния массовой культуры на молодежь.

• На смене "Служить" представители органов власти, политики и управленцы обсудят, как повысить престиж госслужбы.

• На платформе "Учить" преподаватели познакомятся с новыми форматами в образовательной системе.

• На треке "Открывать" IT-специалисты и изобретатели определят роль начинающих специалистов в обеспечении технологического суверенитета страны.

• На площадке "Действовать" лучшие участники пятой "Территории смыслов" проработают ключевые направления развития России до 2050 года, сообщила Мегатюмень.