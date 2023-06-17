В ТПКУ состоялся шестой выпуск кадет

В Тюменском президентском кадетском училище 17 июня состоялось вручение аттестатов о среднем общем образовании. Это уже шестой выпуск ТПКУ за десятилетнюю историю училища. В этом году его стены покинули 87 кадет, 18 из них с золотой медалью и шесть - с отличием.

Большинство ребят - из Тюмени и Тюменской области, но есть и из Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы.

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Губернатор Александр Моор, приветствуя выпускников, отметил, что в кадетском училище она приобрели настоящих товарищей и друзей, под руководством мудрых наставников научились трудиться, научились принимать решения и брать за них ответственность, стали самостоятельными и дисциплинированными. "Это ценные качества, которые нужны каждому мужчине, особенно тем, кто выбирает для себя профессию защитника Отечества. Уважаемые выпускники, вы большие молодцы! Вы прошли все испытания, сдали экзамены, и теперь перед вами открывается много дорог. Не бойтесь ставить сложные и трудные цели! Желаю вам силы воли и крепости духа в достижении этих целей! И где бы вы не были, всегда помните, что вы кадеты и являетесь образцом верности и преданности нашей Родине", - обратился к ребятам Моор.

Со словами напутствий к ребятам обратились другие почетные гости, от педколлектива - преподаватель математики Ольга Баландина и представитель совета родителей выпускников Роман Гришин.

С ответным словам выступил кадет Артем Беспёрстов. От лица выпускников он поблагодарил за знания и воспитание преподавательский, воспитательный состав, командование училища:

Именно эти люди вложили в нас частичку себя. Помогли пройти по этой трудной дороге кадетской жизни, и сегодня дают нам шанс самостоятельно испытать чувство свободного полёта. Мы благодарны вам. Благодарны от всего сердца и хотим пожелать, чтобы ваш профессионализм помог ещё многим поколениям юных кадет вырасти достойными гражданами нашей страны.

Кадетам, с которыми семь лет плечом к плечу преодолевали различные жизненные трудности, поддерживали друг друга, радовались успехам и сопереживали неудачи, Артем пожелал всегда помнить эти моменты жизни и ценить их: "Мы стали настоящей семьей. И очень хотелось бы, чтобы мы пронесли эту кадетскую дружбу через года несмотря ни на что".

Начальник училища генерал-лейтенант Михаил Логинов пожелал кадетам удачи и напомнил, что училище - их дом и им в нем всегда рады:

ТПКУ образовано в августе 2013 года, первый выпуск состоялся в 2018 году. Без учеты нынешнего выпуска, его окончили 698 юношей, практически все продолжили обучение в высших учебных заведениях Минобороны, силовых структур и гражданских вузах.

Моменты праздника :)



