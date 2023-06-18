Детей и подростков угостят мороженым в день рождения ГИБДД

19:47 17 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Более 2 тысяч порций тюменского пломбира будут розданы юным тюменцам 24 июня на стадионе "Геолог" на мероприятии по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Там же их ждут прохладительные напитки.

Для детей впервые будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснять и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.

Автопарнеры организуют для детей праздник с аниматорами, разными вкусностями и возможностью "заляпать" своими ладошками с краской новый автомобиль. Среди участников конкурса разыграют не только автоаксессуары, но сувениры с логотипом дорожной безопасности – рюкзаки-холодильники, бейсболки и бутылки для воды.

Вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8 осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над стадионом.

Начало работы площадок и мастер-классов — в 14 часов, в 16 часов - полет вертолета и парашютисты, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023