Детей и подростков угостят мороженым в день рождения ГИБДД

Более 2 тысяч порций тюменского пломбира будут розданы юным тюменцам 24 июня на стадионе "Геолог" на мероприятии по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Там же их ждут прохладительные напитки.
Для детей впервые будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснять и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.
Автопарнеры организуют для детей праздник с аниматорами, разными вкусностями и возможностью "заляпать" своими ладошками с краской новый автомобиль. Среди участников конкурса разыграют не только автоаксессуары, но сувениры с логотипом дорожной безопасности – рюкзаки-холодильники, бейсболки и бутылки для воды.
Вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8 осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над стадионом.
Начало работы площадок и мастер-классов — в 14 часов, в 16 часов - полет вертолета и парашютисты, сообщает ГИБДД Тюменской области.
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