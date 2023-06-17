Тюменцы смогут узнать тайны городских особняков

На обновленной улице Дзержинского расположено несколько домов – памятников архитектуры 19-20 веков. Раньше улица называлась Садовой, летом она утопала в зелени, оправдывая свое название.
Экскурсия "Улица Садовая, скамеечка кленовая", которую проводит купчиха Мальвина Зеневич откроет тайны тюменских особняков.
Театрализованный образ экскурсовода Виктории Бондаревой не надуманный: такая женщина действительно жила в Тюмени на рубеже 19-20 веков. Мальвина Ивановна – родственница экскурсовода, а точнее – сестра ее прапрабабушки.
Дом Зеневичей сохранился до наших дней. Он расположен на улице Ленина.
Одноэтажный деревянный дом Зеневичей – на каменном полуподвале. Со двора пристройка-вход. Кроме первоначальной планировки в доме сохранилась и уникальная интерьерная роспись. Примечательны наличники дома – своей второй жизнью они обязаны мастерам-реставраторам Шитовым, сообщает "Тюменская область сегодня".
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