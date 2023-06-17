Снос аварийного жилья начался в Уватском районе

Расселенные аварийные дома, признанные непригодными для проживания, сносят в Увате.

Всего на территории района в текущем году будет снесено 14 аварийных домов в Туртасе, Мугене, Увате, Нагорном, Острове и Ищике. В рамках программы по переселению людей из аварийного жилья в прошлом году ключи от новых квартир получили 219 человек, в этом новоселами стал 61 человек.

Подрядные организации выполняют работы в Нагорном. Здесь снесут 4 многоквартирных дома, - сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Ранее был снесен дом в Туртасе и на этом месте уже выполнена планировка участка.

Летом в Уватском районе также приступили к ремонту на сетях водоснабжения. - На сегодня закуплен сорбент для очистки воды в сетях сел и деревень, а также все необходимое для ремонта. Самые масштабные работы в июне развернулись в Красном Яру (там начали менять теплотрассу) и в Увате, где дирекция муниципального хозяйства приступила к замене одного из котлов, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.